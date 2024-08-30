Синдзи Миками прокомментировал возможность возродить серию Dino Crisis Японский...

Синдзи Миками прокомментировал возможность возродить серию Dino CrisisЯпонский геймдизайнер Синдзи Миками (Shinji Mikami), создавший оригинальную Dino Crisis 1999 года, в недавнем интервью рассказал о том, как он относится к тому, чтобы возродить эту серию.