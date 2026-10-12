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Аргументы и Факты

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Зеленский пропал на три дня: раскрыто, о чем Киев умолял Макрона и Бернема

Зеленский пропал на три дня: раскрыто, о чем Киев умолял Макрона и Бернема

Владимир Зеленский три дня не выступал с видеообращениями, так как все это время искал поддержку в Европе из-за критики со стороны президента США Дональда Трампа.

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