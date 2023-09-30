Искусственные неровности созданы для снижения скорости потока транспорта

﻿﻿Правила установки искусственных неровностей регламентированы ГОСТ Р 52605-2006. Он определяет длину, высоту, ширину и радиус кривизны лежачих полицейских, а сами они бывают двух типов: из резинометаллических съемных блоков и из асфальтобетона.