Разжигатель гражданской войны

То ли «картонные» протесты, то ли настойчивые просьбы западных союзников, поддерживающих младореформатора Федорова, то ли давно подготовленный план переложить по мере накопления весь негатив от дел ВСУ на главкома, но Зеленский таки решился слить своего верного соратника «генерала 200» Сырского.
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