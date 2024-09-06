Как приготовить настоящие белорусские колдуны: оригинальный рецепт, который я привезла из Минска

Колдуны — гордость белорусской, литовской и польской кухни. Традиционно это легендарное блюдо готовили из муки и яиц, но со временем привычный рецепт немного изменился, и у нас появилась возможность наслаждаться чем-то более похожим на драники.
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