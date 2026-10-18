Чтобы догнать и перегнать Китай, российскому руководству нужно вернуться к чёткому планированию экономики в рамках пятилеток.
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Перегнать Китай - утопия. Слишком отстали по многим направлениям, а главное численности населения и идеологии.
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ УДАРНЫЕ ПЯТИЛЕТКИ, СНАЧАЛА НУЖНО ВЕРНУТЬ ИДЕОЛОГИЮ СВОБОДНОГО ТРУДА И УНИЧТОЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ