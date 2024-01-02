В Смоленской области сотрудники органов внутренних дел проводят праздничные мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники МО МВД России «Дорогобужский» в рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили воспитанников Дорогобужского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» с Новым годом.
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