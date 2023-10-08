Знакомство с народными струнными инструментами продолжается.

3 октября по доброй традиции в нашем учреждении звучали звуки народных струнных инструментов - это к ребятам в гости пришли учащиеся отделения народных инструментов государственного учреждения образования ´Детская школа искусств № 1 имени Е.
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