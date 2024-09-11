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Рузиль Минекаев: «Нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть звездной болезнью»

Рузиль Минекаев: «Нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть звездной болезнью»

Фото: пиар-служба «Нового сезона» В Сочи на Роза Хутор на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» 25-летний Рузиль Минекаев представил сериал «Подслушано в Рыбинске», который в будущем выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

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