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В Совбезе заявили, что переговоры отдалились из-за применения ВСУ ATACMS

В Совбезе заявили, что переговоры отдалились из-за применения ВСУ ATACMS

TASS/Zuma Перспектива проведения переговоров по разрешению украинского конфликта отдалилась из-за того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили вглубь России дальнобойными ракетами: американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

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