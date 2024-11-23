В Совбезе заявили, что переговоры отдалились из-за применения ВСУ ATACMS

TASS/Zuma Перспектива проведения переговоров по разрешению украинского конфликта отдалилась из-за того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили вглубь России дальнобойными ракетами: американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.
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