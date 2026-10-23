ТЦ «Юнмарт» площадью 12,3 тысячи кв. м с 40 арендаторами и участком 2,2 га предлагают за 399 млн рублей.
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