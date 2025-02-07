Джош Аллен признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен завоевал награду MVP по итогам регулярного сезона НФЛ. Об этом стало известно в ходе церемонии вручения индивидуальных наград НФЛ, которая прошла минувшей ночью в Новом Орлеане.