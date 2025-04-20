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«Я здесь стою почти сутка»: толпы иноземцев штурмуют миграционный центр в Екатеринбурге

«Я здесь стою почти сутка»: толпы иноземцев штурмуют миграционный центр в Екатеринбурге

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Несколько недель массовый ажиотаж наблюдается у миграционного центра в Екатеринбурге на улице Сулимова.

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Комментарии
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Андрей
путь мигранта должен начинаться с дактилоскопии и анализа ДНК , анализов на ВИЧ и т.д.
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11 час.
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