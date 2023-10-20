Психолог перечислила способы распознать ложь

Во время диалога лжеца может выдать его тело, предупредила психолог Наталья Наумова. Она рассказала, что лгущего человека выдадут прикрытые рукой рот или лицо, взгляд влево и вверх (значит, он придумывает ответ на ходу), взгляд в сторону, желание теребить одежду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии