Психолог перечислила способы распознать ложь

Во время диалога лжеца может выдать его тело, предупредила психолог Наталья Наумова. Она рассказала, что лгущего человека выдадут прикрытые рукой рот или лицо, взгляд влево и вверх (значит, он придумывает ответ на ходу), взгляд в сторону, желание теребить одежду.