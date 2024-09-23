В Сочи 53-летнему туристу понадобилась помощь МЧС после падения на диком пляже

В Сочи 53-летнему туристу понадобилась помощь МЧС после падения на диком пляжеВ Лазаревском районе Сочи спасатели оказали помощь 53-летнему туристу из Волгоградской области, который получил травму на диком пляже.
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