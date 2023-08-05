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Уходя уходи

Уходя уходи

РИА Новости: «Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных». То есть, за два месяца - 704 человека в день.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Я про то что авторишко для 90% своих читателей помер. Кактовоттак
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14 час.
Татьяна Козина
Всё верно, как предатель - умер.
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13 час.
ВераВерная
Пишешь о потерях ВСУ, ну так и иди по теме. Нет, надо обязательно в другой огород грабли закинуть. А чтоб читатели знали кто для автора герой, а кто умер. Так только круглое с кислым путать не надо.
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12 час.

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