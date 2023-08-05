РИА Новости: «Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных». То есть, за два месяца - 704 человека в день.
Уходя уходи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Я про то что авторишко для 90% своих читателей помер. Кактовоттак
Ответить
14 час.
Татьяна Козина
Всё верно, как предатель - умер.
Ответить
13 час.
ВераВерная
Пишешь о потерях ВСУ, ну так и иди по теме. Нет, надо обязательно в другой огород грабли закинуть. А чтоб читатели знали кто для автора герой, а кто умер. Так только круглое с кислым путать не надо.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии