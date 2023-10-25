Gov. Gavin Newsom meets with Chinese President Xi Jinping to promote climate cooperation

California Gov. Gavin Newsom met with Chinese President Xi Jinping in Beijing on Wednesday to promote climate cooperation between the United States and China, the world's two largest economies and polluters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии