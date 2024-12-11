Россия сосредотачивается. С баланса сброшен еще один полудруг-полуненевестьчто, не сделавший для России нихуа.
ВСЕМ БАШАРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НБ
Николай Байков
Нет веры-это самое страшное
Ответить
5 час.
Алекс Сэм
Вот когда всех мигрантов не славян в течение трёх суток запихают в теплушки вывезут до границы их стран и отправят на родину, вот тогда можно будет поверить этой статье.
Ответить
1 час.
Часовщик
Автор сам то верит, в то что написал?Как-то сильно быстро всё поменялось,только во беда.Никто этого не заметил.
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии