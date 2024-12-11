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ВСЕМ БАШАРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВСЕМ БАШАРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Россия сосредотачивается. С баланса сброшен еще один полудруг-полуненевестьчто, не сделавший для России нихуа.

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Комментарии
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НБ
Николай Байков
Нет веры-это самое страшное
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5 час.
Алекс Сэм
Вот когда всех мигрантов не славян в течение трёх суток запихают в теплушки вывезут до границы их стран и отправят на родину, вот тогда можно будет поверить этой статье.
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1 час.
Часовщик
Автор сам то верит, в то что написал?Как-то сильно быстро всё поменялось,только во беда.Никто этого не заметил.
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59 мин.

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