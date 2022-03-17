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В Адыгее полицейские в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели беседу со студентами сельскохозяйственного техникума

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспекторы по делам несовершеннолетних республиканского МВД и отдела МВД России по Гиагинскому району майоры полиции Денис Соф-Оглы и Анзаур Напсов провели профилактическое мероприятие в Дондуковском сельскохозяйственном техникуме, расположенном в Гиагинском районе.

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