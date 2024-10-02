Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Обманутый Иран»: не садись за стол с шулером.

«Обманутый Иран»: не садись за стол с шулером.

Потрясающая новость: «Иран обвинил США и Европу в лживых обещаниях о перемирии». Это выдержка из обращения президент Ирана Масуда Пезешкиана, вернувшегося из Нью-Йорка с Генеральной Ассамблеи ООН.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
__________ ПРО... стулья __________ &quot;МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД&quot;. ------------------------------------- (подробнее: https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html ) --- В дополнение ТЕКСТ из обсуждаемой статьи (дословно): &quot;Обвинять «суверенное государство, имеющего свой взгляд на мировые процессы» (цитата одного известного усатого пресс-секретаря) тоже не поворачивается язык, поскольку для Тегерана вернуться в «ядерную сделку» (отказ от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций) сегодня жизненно необходимо. Экономика откровенно не выдерживает ограничений, инфляция с безработицей галопируют, а дальше закручивать гайки исламской дисциплиной становится опасно, народ откровенно устал от средневековых норм строгой религиозной морали. А поскольку У ДОЛЖНОСТИ «президент» в Исламской Республике крайне мало действенных рычагов власти – то будет справедливо заключить... Масуд Пезешкиан чутка переборщил. Забыл на время чёткую позицию своего начальника и Верховного лидера Али Хаменеи, ДАВШЕГО ОЦЕНКУ СВО чеканной формулировкой: «Если бы НАТО не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма». А перед отбытием в Нью-Йорк мы с персами ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ подписания Договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», соответствующее Распоряжение подписал наш Верховный 19 сентября. Значит, ВСЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ окончательно утрясены, что уже вызвало на вашингтонщине лютый приступ изжоги, поскольку военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном по новому документу выйдет на другой качественный уровень. Нравится это Масуду-аге или нет... ЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ, подобные вопросы находятся в личном ведении Рахбара, Высшего Совета аятолл и нескольких приближённых генералов КСИР. А затевая сатанинские игрища «договорённостей» с порождением самого Иблиса, президент Пезешкиан показал себя не очень умным политиком. Либо просто ПОЛУЧИЛ ТАКОЙ ПРИКАЗ, как шанс последней надежды...&quot;.
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1 д.
TG
Tatyana Gridchina
Как всё выкручено. Израиль сам на себя напал 7 октября, потеряв за один день около 1500 молодых людей... сам себя обстреливал из Ливана почти год... Весь север разрушен и жители эвакуированы.. Интересно, а что Ливан забыл в Израиле?  Иран с 1979 года пытается сбросить Израиль в море (что ему нужно от Израиля?) Интересно, а хоть одна страна стала бы молчать и не отвечать на постоянный террор?  Израиль в 2005 году вышел из Газы и что? Наступил мир? Палестинцы хоть что-то построили, кроме туннелей? А  ведь им со всего мира приходили миллионы долларов и от Израиля в том числе, плюс вода, электричество, стройматериалы и что?  А скажите, пожалуйста, если вам на радость, не станет Израиля, то на завтра наступит мир на всей Земле? Что до 1948 года все жили в мире и согласии, а вот Израиль восстановился и всё! всем стало плохо? Несчастные 6 миллионов евреев  объели 9 миллиардов землян?    Конечно дружба с персами, это круто! Забыли Грибоедова? Забыли сбитый турками самолёт... ну а дружба с Китаем и Индией, до тех пор, пока это им выгодно. Дешевые ресурсы...  Будущее за Россией!
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15 час.
Александр Симаков
Мадам, а Вы случайно не с Украины? Хотя и в Израиле говорят тоже самое: &quot;А нас-то за що?&quot; 😀 Вы правы, ни одна страна не станет молчать и не отвечать на террор. Вот арабские страны и отвечают на постоянный террор Израиля. Израиль в 2005 году вышел из сектора Газа? Мадам, а когда, как и зачем он туда зашёл, Вы не в курсе? А Израиль ушёл с Голланских высот? А Израиль ушёл с Западного берега реки Иордан? А что  там с Восточным Иерусалимом, мадам?  До 1948 года, мадам, на ближнем Востоке все жили в относительном мире и согласии. Как только стало известно о решении создания государства Израиль, евреи начали необъявленную войну, в результате которой около 250 тыс. палестинских арабов были вынуждены покинуть свои родные места.  C этого всё и началось.  P.S.  Мадам, я не совсем понял Вашу иронию по поводу дружбы России с персами, Турцией и  Китаем с Индией.  Персия, Турция и Китай с Индией не поставляют, в отличии от Израиля,  оружие на Украину. Да будущее за Россией,  а потому уже сейчас надо поставить Израиль в стойло, чтобы не мешал  России устанавливать  мир и справедливость на планете.
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12 час.

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