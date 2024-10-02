«Обманутый Иран»: не садись за стол с шулером.

Александр Иноземцев __________ ПРО... стулья __________ "МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД". ------------------------------------- (подробнее: https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html ) --- В дополнение ТЕКСТ из обсуждаемой статьи (дословно): "Обвинять «суверенное государство, имеющего свой взгляд на мировые процессы» (цитата одного известного усатого пресс-секретаря) тоже не поворачивается язык, поскольку для Тегерана вернуться в «ядерную сделку» (отказ от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций) сегодня жизненно необходимо. Экономика откровенно не выдерживает ограничений, инфляция с безработицей галопируют, а дальше закручивать гайки исламской дисциплиной становится опасно, народ откровенно устал от средневековых норм строгой религиозной морали. А поскольку У ДОЛЖНОСТИ «президент» в Исламской Республике крайне мало действенных рычагов власти – то будет справедливо заключить... Масуд Пезешкиан чутка переборщил. Забыл на время чёткую позицию своего начальника и Верховного лидера Али Хаменеи, ДАВШЕГО ОЦЕНКУ СВО чеканной формулировкой: «Если бы НАТО не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма». А перед отбытием в Нью-Йорк мы с персами ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ подписания Договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», соответствующее Распоряжение подписал наш Верховный 19 сентября. Значит, ВСЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ окончательно утрясены, что уже вызвало на вашингтонщине лютый приступ изжоги, поскольку военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном по новому документу выйдет на другой качественный уровень. Нравится это Масуду-аге или нет... ЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ, подобные вопросы находятся в личном ведении Рахбара, Высшего Совета аятолл и нескольких приближённых генералов КСИР. А затевая сатанинские игрища «договорённостей» с порождением самого Иблиса, президент Пезешкиан показал себя не очень умным политиком. Либо просто ПОЛУЧИЛ ТАКОЙ ПРИКАЗ, как шанс последней надежды...".

TG Tatyana Gridchina Как всё выкручено. Израиль сам на себя напал 7 октября, потеряв за один день около 1500 молодых людей... сам себя обстреливал из Ливана почти год... Весь север разрушен и жители эвакуированы.. Интересно, а что Ливан забыл в Израиле? Иран с 1979 года пытается сбросить Израиль в море (что ему нужно от Израиля?) Интересно, а хоть одна страна стала бы молчать и не отвечать на постоянный террор? Израиль в 2005 году вышел из Газы и что? Наступил мир? Палестинцы хоть что-то построили, кроме туннелей? А ведь им со всего мира приходили миллионы долларов и от Израиля в том числе, плюс вода, электричество, стройматериалы и что? А скажите, пожалуйста, если вам на радость, не станет Израиля, то на завтра наступит мир на всей Земле? Что до 1948 года все жили в мире и согласии, а вот Израиль восстановился и всё! всем стало плохо? Несчастные 6 миллионов евреев объели 9 миллиардов землян? Конечно дружба с персами, это круто! Забыли Грибоедова? Забыли сбитый турками самолёт... ну а дружба с Китаем и Индией, до тех пор, пока это им выгодно. Дешевые ресурсы... Будущее за Россией!