Россия и Запад: линии соприкосновения и пути к урегулированию конфликта Ирина ВальковаНедавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Катаре обозначили четкую позицию Москвы в отношении текущего конфликта и перспектив мирного урегулирования.