Россия и Запад: линии соприкосновения и пути к урегулированию конфликта Ирина ВальковаНедавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Катаре обозначили четкую позицию Москвы в отношении текущего конфликта и перспектив мирного урегулирования.
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