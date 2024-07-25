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Китай

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Си Цзиньпин призвал авиакомпанию Xiamen Airlines играть активную роль в содействии обменам между двумя берегами Тайваньского пролива

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал авиакомпанию Xiamen Airlines играть активную роль в обеспечении социально-экономического развития и продвижении обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива.

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