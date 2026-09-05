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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Людучин: «Кто Кузнецова обидит – получит по шее. Понимал, что у Разина будет так же, как со мной. Тренер говорил: «Ты талантливый, ты зверек». Но распрямить крылышки не дал»

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин поделился ожиданиями от выступления нападающий Евгения Кузнецова в «Сибири».

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