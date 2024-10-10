Крупнейший Центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроется в Новосибирске до конца года

Региональный центр реставрации редких и древних книг, рукописей и документов откроется в декабре 2024 года на базе Новосибирской областной научной библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ, Российской государственной библиотеки и правительства Новосибирской области.
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