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Рылов о концерте-митинге в «Лужниках»: «Мне пришел запрос от Speedo на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что производитель экипировки Speedo потребовал у него объяснительную.

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