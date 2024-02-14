День святого Валентина запретили отмечать в школе под Новосибирском

День влюбленных отмечают во всем мире 14 февраля. Представители православной общественности не первый год выступают против этого праздника, аргументируя это тем, что в нашей стране есть День семьи, любви и верности.
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