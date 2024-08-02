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«Сценарий СВО ускорился»: ВС РФ перешли к «тяжёлым аргументам», эксперт объяснил скрытый смысл мощнейшего удара Искандерами: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 02.08.24 г.

«Сценарий СВО ускорился»: ВС РФ перешли к «тяжёлым аргументам», эксперт объяснил скрытый смысл мощнейшего удара Искандерами: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 02.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 2 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 02.

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