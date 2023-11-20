Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Надо убрать понятие извинения, это ложь.Семья из Таджикис...
  • Юрий Золотарев
    "Мы попадём в рай, а они просто СДОХНУТ!"В США окончательн...
  • Сергей Гришин
    Пока не будет высшей меры, теракты будут продолжаться все больше и больше! После войны бандеровцев прилюдно повесили ...Дарья Трепова пла...

Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Вот уже два дня в прессе обсуждают статью британского политолога и специалиста по России, известного также как спеца по вопросам безопасности, Марка Галеотти, о том, как разругались разведчики и контрразведчики США и Британии с разведчиками и контрразведчиками Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Никакой буферной зоны на месте Украины быть не должно, потому что через два-три года на месте буферной зоны опять появится антироссия, только еще более вооруженная и мотивированная.
Ответить
15 час.
sss
дай то бог
Ответить
15 час.
Сергей Алексеев
Буферная зона бывшие страны Варшавского договора...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх