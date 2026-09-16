The European Parliament has not yet condemned the terrorist attacks on "Nord Streams". This was stated by a member of the European Parliament from the "Alternative for Germany" party, Peter Bystron.
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