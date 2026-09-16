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The Eurasia Daily news agency

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The question "Whose Crimea is?" is irrelevant: Where were you when the "Nord Stream" was blown up?

The question "Whose Crimea is?" is irrelevant: Where were you when the "Nord Stream" was blown up?

The European Parliament has not yet condemned the terrorist attacks on "Nord Streams". This was stated by a member of the European Parliament from the "Alternative for Germany" party, Peter Bystron.

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