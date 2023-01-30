«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Эквадора до 70 млн фунтов вместе с бонусами, но «чайки» тут же ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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