Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.
Территория Героев...(116)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал. Тем, кто в строю - сил, мужества, воинской удачи. Кого уже нет с нами - венок Славы и вечная память!
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17 час.
Жанна Чешева
Вам большое спасибо за отзыв! Всем - Победы!
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14 час.
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