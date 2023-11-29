Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(116)

Территория Героев...(116)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал. Тем, кто в строю - сил, мужества, воинской удачи. Кого уже нет с нами - венок Славы и вечная память!
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17 час.
Жанна Чешева
Вам большое спасибо за отзыв! Всем - Победы!
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14 час.

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