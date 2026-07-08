Эль-Ниньо, забравшее 50 млн жизней снова готово вернуться

Ученые бьют тревогу: Эль-Ниньо, вызвавшее Великий голод в XIX веке, снова набирает силу. Что это значит для нас сегодня? Когда мы думаем о величайших катастрофах в истории, на ум приходят извержения вулканов, эпидемии или падение знаменитого метеорита.