Более 12 тыс. кругосветок. Сколько проехали пользователи каршеринга за полгода?

Сегодня в Москве жителям и гостям столицы доступно свыше 41 тысячи автомобилей каршеринга, среди которых можно найти варианты на любой вкус и кошелек – от компактных и маневренных городских машин до роскошных представителей премиум-класса и современных электромобилей, отвечающих последним технологическим трендам.
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