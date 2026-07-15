Более 12 тыс. кругосветок. Сколько проехали пользователи каршеринга за полгода?

Сегодня в Москве жителям и гостям столицы доступно свыше 41 тысячи автомобилей каршеринга, среди которых можно найти варианты на любой вкус и кошелек – от компактных и маневренных городских машин до роскошных представителей премиум-класса и современных электромобилей, отвечающих последним технологическим трендам.