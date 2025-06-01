В России введут экзамен для управляющих ТСЖ

Управляющих ТСЖ обяжут сдавать квалификационный экзамен. Как выяснили «Известия», такой законопроект 2 июня внесут на рассмотрение Госдумы глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат ГД от республики Татарстан от той же фракции Марат Нуриев и другие парламентарии.