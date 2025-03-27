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Закон, порядок, государство

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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

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