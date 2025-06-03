Рыбака из Карелии отметили в Комитете Совета Федерации

23 мая 2025 года Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в лице сенатора от Республики Карелия Игоря Зубарева, высоко оценил многолетние трудовые заслуги Григория Егорова – потомственного рыбака и Почетного жителя села Колежма.
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