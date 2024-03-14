В Петербурге задержали террористов, планировавших отравить российских военных в зоне СВО

В Санкт-Петербурге спецслужбы выявили ячейку украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, члены которой хотели отравить продукты, направляемые российским военнослужащим в зону специальной военной операции.
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