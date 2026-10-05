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От главаря ОПГ с паническими атаками до прапорщика-няньки: новые сериалы на ТВ с 5 октября

От главаря ОПГ с паническими атаками до прапорщика-няньки: новые сериалы на ТВ с 5 октября

С 5 октября телеэфир пополняется сразу несколькими премьерами. Каналы на этой неделе в основном делают ставку на комедии, и только один проект выбивается из ряда — третий сезон «Ронина» на ТВ-3.

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