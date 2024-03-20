Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕК направит 1,5 млн евро Киеву для реформы в сфере аудиовизуальных СМИ

ЕК направит 1,5 млн евро Киеву для реформы в сфере аудиовизуальных СМИ

Европейская комиссия направит 1,5 миллиона евро Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для реформирования аудиовизуальных средств массовой информации, исходя из «стандартов ЕС и передовой международной практики».

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