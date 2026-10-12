ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

541 подписчик

Беспрецедентная атака! За четыре дня рухнула облачная инфраструктура «Яндекса» - важные заявления

Беспрецедентная атака! За четыре дня рухнула облачная инфраструктура «Яндекса» - важные заявления

на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике при обсуждении бюджета Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что атака беспилотников на дата-центр «Яндекса» стала «беспрецедентной по масштабу».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым