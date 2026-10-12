Беспрецедентная атака! За четыре дня рухнула облачная инфраструктура «Яндекса» - важные заявления

на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике при обсуждении бюджета Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что атака беспилотников на дата-центр «Яндекса» стала «беспрецедентной по масштабу».