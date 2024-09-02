Бузова рассказала о рекорде, собрав 100 тысяч человек на концерте в Лиде

Певица Ольга Бузова заявила о рекордной посещаемости своего концерта в белорусском городе Лида. Знаменитость поблагодарила организаторов и жителей за теплый прием и сообщила, что на ее концерт пришло более 100 тысяч человек.
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