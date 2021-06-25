Политические партии и видные политические деятели со всего мира продолжают поздравлять Китай со 100-летием КПК

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Политические партии, видные политические деятели и представители широких слоев общества со всего мира продолжают направлять искренние поздравления с приближающимся 100-летием основания Коммунистической партии Китая /КПК/.
Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Политические партии, видные политические деятели и представители широких слоев общества со всего мира продолжают направлять искренние поздравления с приближающимся 100-летием основания Коммунистической партии Китая /КПК/.
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