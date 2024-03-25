Подсветка Mini LED, 4K 144 Гц, HyperOS и 65 дюймов — за 485 долларов. Новейшие ТВ Xiaomi TV S65/S55 Mini LED поступили в продажу в Китае

Сегодня стартовали продажи новейших телевизоров Xiaomi TV S65 Mini LED и Xiaomi TV S55 Mini LED. Устройства доступны на домашнем рынке в Китае, цены для первых покупателей — 485 и 390 долларов соответственно.
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