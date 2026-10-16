Зачем Киев просит расширить покрытие Starlink на 300 километров вглубь России Одной из главных проблем Киева остаётся применение Россией баллистических ракет.
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