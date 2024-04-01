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    2 апреля 2024 – М...

Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился Народному фронту (ОНФ) с инициативой об учреждении памятного нагрудного знака для волонтеров, которые оказывают помощь участникам СВО, а также их семьям.

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