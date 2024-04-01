Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился Народному фронту (ОНФ) с инициативой об учреждении памятного нагрудного знака для волонтеров, которые оказывают помощь участникам СВО, а также их семьям.
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