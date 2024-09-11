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Полное освобождение Донбасса. Президент назвал приоритетную цель СВО

Полное освобождение Донбасса. Президент назвал приоритетную цель СВО

Президент России Владимир Путин. 75 прочтений Сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной целью СВО является освобождение Донбасса.

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