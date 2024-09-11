Президент России Владимир Путин. 75 прочтений Сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной целью СВО является освобождение Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полтава превратилась в морг: В слитых некрологах офицеры НАТО. Убито почти 1000 элитных солдат. Раненых подвели медики
- Политическое противостояние может перерасти в уличные волнения: клан Шойгу проиграл выборы в Туве
- Важные новости из Курской области: "Ответ" Белоусова ценой в сотни миллиардов. Фронт в ожидании последнего прорыва
Свежие комментарии