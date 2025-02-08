Следком задержал мэра Балтийска и его заместителя по обвинению в даче взятки

По версии следствия, заместитель мэра самого западного города России Коваленко дал своему начальнику мэру Мельникову взятку в размере чуть больше 500 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе».
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