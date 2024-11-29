Котик Мостик празднует День рождения!Талисману Крымского моста сегодня, 29 ноября исполняется 9 лет! Мохнатый рыжий кот, пожалуй, самый узнаваемый и популярный четверолапый не только на полуострове и России, но и в других странах мира!Кот Мостик – ровесник и талисман Крымского моста.