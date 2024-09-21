Джонсон: Операция Израиля со взрывами техники в Ливане стала сигналом отчаяния

Экс-сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон проинформировал о том, что атака, в ходе которой израильские спецслужбы подорвали средства связи на ливанской территории, оказалась подтверждением того, что местные власти отчаялись.