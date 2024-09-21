Джонсон: Операция Израиля со взрывами техники в Ливане стала сигналом отчаяния

Экс-сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон проинформировал о том, что атака, в ходе которой израильские спецслужбы подорвали средства связи на ливанской территории, оказалась подтверждением того, что местные власти отчаялись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии