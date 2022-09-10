В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II.